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У большинства детей архангелогородцев это лето было дачным и домашним

По сравнению с прошлым годом, родители стали чаще отправлять детей отдыхать на дачу.

Дети каждого третьего северянин этим летом отдыхали на даче (33%). 3 из 10 родителей рассказали, что их дети провели все каникулы дома. 20% отправили своих детей на Черное море, 9% — в летний лагерь.

Дети-школьники 7% опрошенных путешествовали по разным городам России. У 3% дети отдыхали за границей. 2% респондентов отправили детей в школьный лагерь. У 9% родителей дети отдыхали в других местах: в санатории, в спортивном лагере, у родственников.

(https://eco-mama.ru/bezopasnost-rebenka-na-dace-letom/)

 

24 август 07:49 | : Будни

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