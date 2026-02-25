В Ненецком округе законодательно усттановили режим тишины

Сегодня, 16.04.2026, депутатами Ненецкого автономного округа приняты внесенные прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа окружные законы, регламентирующие обеспечение тишины и покоя граждан на территории Ненецкого автономного округа, а также административную ответственность за их несоблюдение.

Так, окружными законами урегулированы периоды тишины и покоя: в ночное время в будние дни с 23 до 7 часов, выходные, праздничные дни с 23 до 10 часов, а дневное время – ежедневно с 13 до 15 часов.

Определены перечень мест, в которых обеспечиваются тишина и покой граждан, а также действия, квалифицируемые как нарушение данных требований, и исключения из них.

Усилена административная ответственность за нарушение указанных требований– для граждан влечет наложение административного штрафа в размере от 1 до 2 тысяч рублей, за повторное совершение административного правонарушения от 4 до 5 тысяч рублей.