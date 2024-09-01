Прокуратура Архангельской области приглашает жаловаться на гримасы отопительного сезона

В прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа организована работа «горячей линии» по вопросам исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере на период начала отопительного сезона 2024-2025 годов.

На «горячую линию» граждане могут сообщить информацию о нарушении их прав на благоприятные условия проживания и качественное теплоснабжение.

«Горячая линия» работает: на территории Архангельской области в будние дни с 9.00 до 18.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед) по номеру телефона 8(8182) 41-02-30, в выходные и праздничные дни в указанное время по номеру телефона 8(8182) 41-02-08; на территории Ненецкого автономного округа в будние дни с 9.00 до 18.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед) по номеру телефона 8(8185) 34-60-13 (доб. 0038), в выходные и праздничные дни в указанное время по номеру телефона 8(911) 552-83-62.

По поступившим сообщениям в пределах своей компетенции органами прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа будет проведена проверка в установленном порядке.