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Прокуратура Архангельской области вступилась за права семьи покойного ликвидатора

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проведена проверка исполнения законодательства при предоставлении государственных услуг в министерстве труда, занятости и социального развития области.

Установлено, что в нарушение 15-дневного срока должностным лицом регионального министерства труда решение о выдаче удостоверения единого образца члена семьи, потерявшего кормильца из числа граждан, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, по заявлению гражданина о предоставлении этой государственной услуги принято спустя 42 дня.

По данному факту прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа в отношении должностного лица министерства труда, занятости и социального развития области возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1.1 статьи 5.63 КоАП РФ, которое рассмотрено мировым судьей 25.06.2024 с назначением административного штрафа в размере 3 000 рублей.


28 июнь 11:07 | : Скандалы

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