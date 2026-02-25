Пробация в Поморье на контроле у Общественного совета

На базе участка, функционирующего как исправительный центр, при колонии-поселении № 3 УФСИН России по Архангельской области состоялось расширенное выездное заседание Общественного совета при региональном ведомстве.

Место проведения было выбрано не случайно: данный УФИЦ - первый в Архангельске центр, созданный на базе предприятия для отбывания наказания в виде принудительных работ. В мае текущего года ему исполнится пять лет со дня открытия. За этот период данный вид наказания доказал свою эффективность как наказание, альтернативное лишению свободы. Основной акцент здесь сделан на успешной ресоциализации: осужденные трудоустроены на производстве, получают заработную плату, самостоятельно обеспечивают себя и имеют возможность погашать исковые обязательства. Более того, при добросовестном отношении к труду им разрешается проживание с семьями, что позволяет сохранять социальные и родственные связи, а после освобождения - продолжить трудовую деятельность на том же предприятии.

В заседании приняли участие временно исполняющий обязанности начальника УФСИН Максим Трефяк, заместитель начальника Управления Владимир Тропов, сотрудники профильных служб ведомства и члены Общественного совета.

Визит общественников начался с ознакомительного обхода. Сначала собравшиеся посетили производственные цеха, где была дана высокая оценка дисциплине работников. Было отмечено, что осужденные осознают ответственность: добросовестный труд является залогом сохранения текущих условий, в то время как нарушения могут привести к замене наказания на реальное лишение свободы.

Также общественники ознакомились с жилищно-бытовыми условиями в УФИЦ. В отличие от исправительных колоний, здесь создана среда, максимально приближенная к гражданской: осужденные проживают в комфортных комнатах, самостоятельно готовят пищу, могут пользоваться мобильной связью, интернетом и наличными денежными средствами.

В ходе основной части заседания участники обсудили организацию деятельности исправительных центров в Архангельской области. Особое внимание уделили воспитательной работе и привлечению сторонних организаций для проведения культурно-массовых и просветительских мероприятий. Был поднят вопрос о необходимости участия бизнес-сообщества и НКО в материально-техническом дооснащении центров.

Ключевым блоком повестки стала реализация Федерального закона «О пробации в РФ». Создание региональных Центров пробации - приоритетная задача ведомства. Члены Совета и руководство УФСИН обсудили механизмы взаимодействия с институтами гражданского общества для обустройства данных объектов, которые станут фундаментом для возвращения бывших осужденных к полноценной жизни.

Представители Общественного совета выразили готовность усилить поддержку администрациям учреждений в организации досуга — от проведения концертов и лекций до организации тематических выставок как в исправительных центрах, так и в колониях.

В завершение встречи был пересмотрен состав Общественного совета. В него вошли новые эксперты: председатель Архангельского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Семушин и заведующий кафедрой психиатрии и клинической психологии СГМУ Андрей Соловьев.

Подводя итоги, временно исполняющий обязанности начальника УФСИН Максим Трефяк поблагодарил членов Совета за конструктивный диалог, отметив, что общественный контроль и поддержка инициатив ведомства являются залогом успешной гуманизации условий содержания и эффективной работы по возвращению граждан в общество правопослушными людьми.