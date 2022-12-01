В Архангельске штат дворников пополнится правонарушителями

На 50 человек стало больше на участке, функционирующем как исправительный центр, при колонии-поселении №3 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск). Сегодня здесь уже находятся 90 осужденных к принудительным работам.
Этот УФИЦ пока единственный в Поморье, созданный на базе имущества работодателя, который и трудоустраивает на своем производстве отбывающих наказание. Все они занимаются изготовлением различного вида мебельной продукции. В имеющемся общежитии на третьем этаже был сделан ремонт и созданы все необходимые условия для содержания осужденных.
Руководство предприятия, где трудоустроены отбывающие наказание, отзывается об их работе положительно. Напомним, что осужденные получают заработную плату, из которой удерживается процент в доход государства, оплачиваются коммунальные услуги, судебные иски. Остальное они тратят на собственные нужды.
В настоящее время на территории Поморья действует четыре участка, функционирующих как исправительный центр. В них содержатся 260 человек. В начале следующего года еще один откроется в Архангельске, осужденные в нем будут трудоустроены в МКУ "Чистый город" и займутся уборкой городских территорий общего пользования. Также подобный участок начнет функционировать в Коношском районе, где отбывающие наказание в виде принудительных работ будут работать на объектах организации, занимающейся строительством жилых зданий и помещений.