Архангелогородцы жалуются на сизифов труд в рабочем процессе

41% жителей Архангельска никогда не выполняют на работе бессмысленные задачи — их труд всегда имеет для них ценность. Остальным работникам (59%) время от времени приходится заниматься бесполезной деятельностью. В среднем она отнимает 27% рабочего времени.



Женщины чаще мужчин уверены в полезности своего труда. Среди горожан до 35 лет о том, что никогда не занимаются ерундой, заявили 34%, а среди тех, кому за 45, — уже 45%.



Среди опрошенных со средним профессиональным образованием 46% считают свою работу всегда осмысленной, тогда как среди выпускников вузов — только 37%. При этом респонденты с вузовским дипломом теряют на бессмысленных задачах в среднем 26% времени, а респонденты, закончившие колледжи, — 29%.



Среди представителей наиболее популярных профессий о высокой степени полезности своего труда чаще всего говорят работники детских садов и медики: 68% воспитателей и 63% врачей заявляют о том, что их обязанности всегда наполнены смыслом. За ними следуют бухгалтеры (55%), продавцы (53%), водители и медсестры (по 50%).



Если же сравнивать величину потерь рабочего времени на выполнение бесполезных действий, то, по средним оценкам, больше всего его тратят кладовщики, продавцы и офис-менеджеры — около трети рабочего дня или смены у них уходит на бессмысленные поручены

