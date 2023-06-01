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В Архангельской области врачи и учителя измучены переработками

56% архангелогородцев перерабатывают, по средним оценкам, они трудятся почти на треть дольше, чем положено по условиям трудового договора.

Лишь 1 из 3 (33%) не приходится работать сверх графика. Систематически перерабатывают 56% — в среднем на 31% от нормы рабочего времени в месяц.

 В прошлом году северян, вынужденных задерживаться на работе, было практически столько же (54%), переработки составляли 28% сверх нормы рабочего времени.

 Чем больше зарабатывают респонденты, тем меньше среди них тех, кто никогда не задерживается после окончания рабочего дня: если среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. их 39%, то среди россиян с зарплатой свыше 80 тыс. руб. — только 29%.

 Среди представителей распространенных профессиональных групп за год продолжительность переработок наиболее значительно выросла у маркетологов (+16 п.п.), подавляющее большинство из них вынуждено работать сверхурочно (73%). Трудиться за пределами рабочего времени приходится большинству врачей (62%), длительность переработок у докторов также значительно выше средней по рынку труда (42% от нормы). Сверхурочные привычны 6 из 10 педагогов, длительность переработок также немаленькая (38%).

(фото с https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/10844-obizhennyj-uchenik-54-foto.html

12 июль 07:40 | : Будни

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