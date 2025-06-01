Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В поисках работы архангелогородцы опираются на личные связи

Кто из личного окружения может помочь в поиске работы? 38% жителей Архангельска рассчитывают на друзей и знакомых. Каждый пятый (22%) полагается на бывших и нынешних коллег, 17% — на свою вторую половину, 13% — на однокурсников, 5% — на одноклассников. 11% рассчитывают на родителей, 7% — на других родственников. Обратиться за содействием к бывшему руководству могут 8% респондентов. 36% предпочитают искать работу самостоятельно, не надеясь на окружение.
 
 Женщины чаще мужчин ждут помощи от партнера по жизни. Мужчины же чаще рассчитывают на бывших одноклассников.
 
 Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, привлекает для поиска работы широкий круг своих контактов: каждый второй ищет помощи у друзей (50%), каждый четвертый (25%) — у однокурсников, а каждый пятый обращается к коллегам или второй половине. Лишь 3 из 10 надеются только на себя, для сравнения, среди горожан от 35 до 45 лет не считают нужным обращаться за помощью к своему окружению — 53%, а среди тех, кому от 45 лет, — 41%.
 
 Больше всего же тех, кто считает наиболее эффективным самостоятельный поиск работы, среди горожан со средним профессиональным образованием (56%). Респонденты с высшим гораздо чаще считают возможным задействовать все свои социальные связи.

11 июль 09:29 | : Будни

Главные новости


Жертва Соловков. Трагедия архангельской поэтессы
Король Харальд в Холмогорах

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (153)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20