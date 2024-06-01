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Архангелогородцы жалуются на бесполезное время на работе

Работа всегда наполнена смыслом для 4 из 10 северян. 

Для 41% архангелогородцев работа всегда имеет смысл, причем женщины заявляют об этом чаще мужчин (44% против 37% соответственно). Граждане в возрасте до 34 лет реже считают свою работу полезной (27%), по сравнению с теми, кто старше. Респонденты со средним профессиональным образованием чаще уверены в том, что не тратят рабочее время впустую (46% против 39% россиян с высшим образованием).

 Тем не менее, 6 из 10 жителей Поморья время от времени приходится выполнять обязанности, которые лишены для них смысла. На ненужную работу они тратят 28% рабочего времени. По средним оценкам, у более молодых респондентов бесполезная работа отнимает треть рабочего дня, у тех, кто старше 45 лет, — четверть времени.

 Больше всего тех, кто считает свою работу полезной и осмысленной, — среди главных бухгалтеров (56%), операторов кол-центров (53%) и продавцов (51%). Их коллеги, которым все же приходится тратить часть времени на бессмысленные обязанности, оценивают эти потери на минимальную величину. 

А вот с врачами не так: много докторов назвали свой труд исключительно полезным (55%), а те, у кого есть претензии к необходимости выполнения тех или иных обязанностей, считают, что теряют на этом около трети рабочего времени. Среди первых больше врачей стационаров и стоматологических центров, среди вторых — врачей поликлиник.

(картинка с https://www.drive2.ru

29 июнь 09:00 | : Будни

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