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Архангелогородцы поделились с миром секретами профессионального роста

Профессиональный рост на работе чаще всего отмечают программисты, юристы и врачи.

48% архангелогородцев считают, что их работа позволяет развивать профессиональные навыки. 35% опрошенным работа не дает достаточного импульса для развития. 11% уверены, что постепенно теряют свою квалификацию.

 Судя по результатам опроса, каждый второй северянин в возрасте от 35 до 44 лет уже нашел работу, где для него созданы все условия для профессионального роста. А вот более молодые работники (до 34 лет) чаще волнуются, что на текущей работе теряют ранее приобретенную квалификацию (15%).

 С увеличением уровня доходов опрошенных растет число тех, кто считает, что на работе повышает свой профессионализм.

 Обладатели высшего образования чаще граждан со средним профессиональным отмечают профессиональное развитие на рабочем месте, но среди них заметна и доля тех, кто страдает из-за невозможности саморазвития и даже заявляет о профессиональной деградации.

 Среди представителей распространенных специальностей положительно оценивает влияние работы на развитие профессиональных навыков большинство программистов (67%), юристов (65%), врачей (62%), менеджеров по продажам (59%) и снабженцев (55%).

06 июль 09:00 | : Будни

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