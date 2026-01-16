Пришла депутат к предстоятелю...

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Наталья Орлова посетила Михаило-Архангельский кафедральный собор в Архангельске. С высокой гостьей встретился митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

Архипастырь благословил Наталью Алексеевну образом Собора святых Архангельской митрополии и рассказал об истории строительства кафедрального соборного храма, его святынях и о том, как созидается в нем духовная жизнь.

Наталья Орлова отметила высокие художественные достоинства собора, подчеркнув, что интерьер храма располагает к сердечной горячей молитве. Высокая гостья поблагодарила митрополита Корнилия за его непрестанные труды на благо Архангельской епархии.