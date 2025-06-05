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Митрополит Корнилий провел насыщенный день с вице-спикером Госдумы

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 4 июня встретился в епархиальном управлении с заместителем председателя Государственной думы Анной Кузнецовой.

Глава митрополии тепло поприветствовал Анну Юрьевну, поблагодарил за неравнодушное отношение к Русскому Северу и рассказал о святынях Архангельской земли. Архипастырь обратил внимание высокой гостьи на проводимую епархией во взаимодействии с региональными органами власти работу в сферах духовного образования, воспитания молодежи и поддержки семьи, материнства и детства.

Анна Кузнецова выразила митрополиту Корнилию признательность за теплый прием и искреннюю беседу и подчеркнула важность поддержки Русской Православной Церкви со стороны государственной власти и всего общества, выразив уверенность в том, что Православие является мировоззренческим фундаментом для большинства жителей России.

Митрополит Корнилий пожелал Анне Юрьевне помощи Божией и благословенных успехов в нелегких трудах на благо Отечества и благословил ее образом Архистратига Божия Михаила.

Далее они же с присоединившимся к ним губернатором Александром Цыбульским посетили Михаило-Архангельский кафедральный собор.

Архипастырь рассказал об истории возведения главного храма области, его святынях и художественном убранстве, которое выполнено в академическом стиле второй половины XIX столетия.

Глава митрополии поблагодарил Александра Витальевича за постоянное внимание к вопросам благоустройства собора и к прочим аспектам церковной жизни на Русском Севере. Архипастырь также выразил признательность Анне Юрьевне за визит в Архангельск и за неравнодушие к вопросам улучшения жизни северян.

Анна Кузнецова и Александр Цыбульский поблагодарили митрополита Корнилия за его труды, направленные на проповедь Слова Божия и на укрепление духовных ценностей в обществе и заверили в готовности продолжать взаимодействие на благо Церкви Христовой.

 

05 июнь 09:30 | : Будни / Верую

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