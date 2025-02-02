Митрополит Корнилий принял у себя паломников из Подмосковья

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 26 февраля 2025 года встретился с представителями православной молодежной группы из города Лобня. Гости совершают паломничество по Русскому Северу.

Архипастырь побеседовал с ответственным по миссионерской деятельности, паломничеству и туризму Лобненского благочиния Сергиево-Посадской епархии, настоятелем Михаило-Архангельского храма г. Лобни иереем Кириллом Сушковым и заместителем генерального директора научно-производственного предприятия «Элемер» Ильей Есауловым.

Митрополит Корнилий рассказал гостям об истории Архангельска и о святынях северной земли, в завершение встречи владыка благословил собеседников образом Собора святых Архангельской митрополии.

«Выражаем искреннюю благодарность митрополиту Корнилию за теплый прием и глубокую беседу. Это событие стало важным шагом в укреплении духовных связей и вдохновило участников на дальнейшую деятельность в области миссионерства», — прокомментировал встречу священник Кирилл Сушков.