Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий встретился с новым сенатором от Архангельской области

    Сенатор от Архангельской области Юрий Борисов 28 мая посетил Михаило-Архангельский кафедральный собор. Высокого гостя встретил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

    Архипастырь рассказал Юрию Ивановичу об истории строительства кафедрального соборного храма, о его святынях и художественном оформлении, которое выполнено московскими мастерами в академическом стиле второй половины XIX столетия.

    Митрополит Корнилий с благодарностью отметил высокий вклад губернатора Архангельской области Александра Цыбульского в созидание храма и его благоукрашение.

    Юрий Борисов высоко оценил архитектурные и художественные достоинства собора, тепло поблагодарил митрополита Корнилия за заботу о благолепии и молитвенном устроении храма. Высокий гость заверил архипастыря в готовности оказывать поддержку церковной жизни на Русском Севере.

    Митрополит Корнилий выразил Юрию Ивановичу сердечную признательность за визит и за сказанные добрые слова. Архипастырь благословил Юрия Борисова образом Собора святых Архангельской митрополии, пожелав высокому представителю государственной власти помощи Божией во всех благих делах и начинаниях и благословенных успехов в служении на благо Отечества и народа Божия.

    ***

    Юрий Борисов наделен полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительной власти Архангельской области 20 мая 2025 года. Прежде он трудился на должности генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскомос». На этом посту Юрий Борисов неоднократно посещал в Архангельской области город Мирный и космодром Плесецк. 

29 май 09:16 | : Политика / Верую

Главные новости


Усатый на стене
Бутылка в награду за труд. Из прошлого архангельских лесозаготовок

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (371)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20