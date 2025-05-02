Митрополит Корнилий встретился с новым сенатором от Архангельской области

Сенатор от Архангельской области Юрий Борисов 28 мая посетил Михаило-Архангельский кафедральный собор. Высокого гостя встретил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

Архипастырь рассказал Юрию Ивановичу об истории строительства кафедрального соборного храма, о его святынях и художественном оформлении, которое выполнено московскими мастерами в академическом стиле второй половины XIX столетия.

Митрополит Корнилий с благодарностью отметил высокий вклад губернатора Архангельской области Александра Цыбульского в созидание храма и его благоукрашение.

Юрий Борисов высоко оценил архитектурные и художественные достоинства собора, тепло поблагодарил митрополита Корнилия за заботу о благолепии и молитвенном устроении храма. Высокий гость заверил архипастыря в готовности оказывать поддержку церковной жизни на Русском Севере.

Митрополит Корнилий выразил Юрию Ивановичу сердечную признательность за визит и за сказанные добрые слова. Архипастырь благословил Юрия Борисова образом Собора святых Архангельской митрополии, пожелав высокому представителю государственной власти помощи Божией во всех благих делах и начинаниях и благословенных успехов в служении на благо Отечества и народа Божия.

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Юрий Борисов наделен полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительной власти Архангельской области 20 мая 2025 года. Прежде он трудился на должности генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскомос». На этом посту Юрий Борисов неоднократно посещал в Архангельской области город Мирный и космодром Плесецк.