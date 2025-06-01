Участник СВО из Северодвинска схлестнулся с микрофинансовой организацией

Прокуратура г. Северодвинска защитила права участника специальной военной операции, с которого микрофинансовой организацией взысканы долговые обязательства по договору потребительского займа на сумму 33 тыс. рублей.

Как показала проверка, с апреля 2025 года мужчина является участником специальной военной операции, в связи с чем он обратился в микрофинансовую организацию с заявлением о прекращении долговых обязательств (списание долга) по договору займа, заключенному в 2021 году.

В нарушение требований действующего законодательства, микрофинансовой организацией ему отказано в прекращении долговых обязательств.

В связи с этим прокуратурой директору организации внесено представление, которое по результатам рассмотрения удовлетворено, принято решение об отмене принудительного взыскания образовавшейся задолженности и закрытии договора займа, виновное в нарушениях лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.