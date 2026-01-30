Архангельский УФСИН успешно борется с туберкулезом в колониях и тюрьмах

Всемирный день борьбы с туберкулезом, отмечаемый сегодня, служит важным напоминанием о необходимости неустанных усилий в противодействии этому заболеванию. В подразделениях УФСИН России по Архангельской области благодаря комплексному подходу уже в течение длительного времени эпидемиологическая ситуация по данному заболеванию остается стабильной с тенденцией к улучшению.

За прошедшие пять лет количество больных туберкулезом в колониях и СИЗО Поморья сократилось в четыре раза. Благодаря взаимодействию гражданского здравоохранения и пенитенциарной системы уже в течение последних нескольких лет в исправительных учреждениях УФСИН России по Архангельской области не было зафиксировано ни одного случая летального исхода.

На базе Областной больнице УФСИН функционирует современная бактериологическая лаборатория. Возможность проведения диагностики лекарственной устойчивости для каждого пациента позволяет разрабатывать индивидуальные, максимально эффективные схемы лечения на более высоком уровне. Такой подход, основанный на персонализированной медицине, значительно повышает шансы на излечение и предотвращает развитие устойчивых форм заболевания.

В учреждениях УИС скрининговое обследование на туберкулез содержащихся в местах лишения свободы проводится дважды в год, что обеспечивает раннее выявление заболевания. С целью улучшения качества оказания медицинской помощи и проведения точной диагностики постоянно обновляется рентгенодиагностическое оборудование. За три года установлено новые современные аппараты в СИЗО-1, СИЗО-4, ИК-21 ОУХД, КП -19 ОУХД УФСИН. Необходимо также отметить, что высокая эффективность лечения туберкулезом обеспечивается бесперебойными поставками лекарственных препаратов.

Ведение Федерального регистра больных туберкулезом является неотъемлемой частью профилактической работы. Этот инструмент обеспечивает преемственность медицинских услуг как внутри пенитенциарной системы, так и при переходе пациентов в гражданское здравоохранение, что критически важно для полного выздоровления и предотвращения рецидивов.

В результате реализации комплекса мероприятий, направленных на профилактику заболевания и организацию лечебного процесса, уровень заболеваемости туберкулезом в УФСИН России по Архангельской области имеет ежегодную устойчивую тенденцию к снижению.



