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В архангельских колониях заболеваемость туберкулезом снизилась в 5 раз

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Эпидемиологическая ситуация по данному заболеванию в учреждениях УФСИН России по Архангельской области остается стабильно контролируемой.

 Общая благополучная обстановка по туберкулезу в регионе, своевременная изоляция  больных с бактериовыделением, высокий процент абациллирования на протяжении нескольких лет, а также правильное распределение потоков пациентов помогли значительно снизить показатели выявления новых случаев. 

 Заболеваемость туберкулёзом по сравнению с показателями 2012 года снизилась в пять раз. Кроме того, в регионе она на порядок меньше, чем в среднем по уголовно-исполнительной системе. Если в 2012 году в подразделениях УФСИН Поморья положительный результат давали исследования 70 человек, то в прошлом  таких было лишь 11.

 При поступлении  человека в учреждения УФСИН флюорографическое обследование проводится в течение трех дней, далее скрининговое обследование проводится каждые полгода. При подозрении на туберкулез пациенты направляются в Областную больницу для осуждённых, где имеется специализированное отделение на 65 коек. В настоящее время на лечении состоит 10 человек. Предусмотрено раздельное содержание бактериовыделителей: в отдельных корпусах содержатся больные с множественной и широкой лекарственной устойчивостью. На базе областной больницы УФСИН функционирует собственная региональная бактериологическая лаборатория по диагностике туберкулеза. 

 При освобождении подозреваемого, обвиняемого или осуждённого, страдающего активным туберкулезом, а также больного с подозрением на активный туберкулез, если окончательный диагноз из-за освобождения еще не был установлен, об этом сообщается в противотуберкулёзный диспансер, расположенный по месту предполагаемого жительства. Не смотря на улучшение рейтингового показателя, вопрос заболеваемости туберкулезом заслуживает особого внимания. По всем выявляемым случаям заболеваемости в учреждениях УФСИН проводится эпидемиологическое расследование с выявлением контактных лиц, за которыми организуется медицинское наблюдение.

24 март 11:25 | : Будни

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