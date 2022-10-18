В архангельских колониях и СИЗО содержатся 317 ВИЧ-инфицированных

В настоящее время в колониях и СИЗО УФСИН России по Архангельской области отбывают наказание около шести процентов лиц, имеющих положительный ВИЧ-статус, от общего числа содержащихся в места лишения свободы.
Около 36 процентов пациентов с положительным ВИЧ-статусом прибыли в исправительные учреждения Поморья из других субъектов Российской Федерации. Как правило, это жители Северо-Западного федерального округа, но есть и из отдалённых территорий. Из 317 больных ВИЧ-инфекцией осуждённых численность жителей Архангельской области и НАО составляет 203 человека.
По оценкам медицинского персонала эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в подразделениях УФСИН России по Архангельской области достаточно благоприятная. С целью предупреждения неконтролируемого заноса данного заболевания в подразделения УИС всем поступающим в обязательном порядке проводится скрининговое тестирование на ВИЧ, это позволяет диагностировать инфицированных на входном контроле. За этот год при первичном обследовании было выявлено 33 человека.
При выявлении или подтверждении ВИЧ-инфекции осужденные и содержащиеся под стражей ставятся на учет и за ними ведется диспансерное наблюдение медицинским персоналом.
В колониях и СИЗО УФСИН обеспечивается предоставление квалифицированной медицинской помощи данной категории пациентов, в том числе, и лечение противовирусными препаратами. ВИЧ-инфицированным при их личном согласии на лечение назначается антиретровирусная терапия. Обеспечение МСЧ-29 всеми необходимиыми препаратами осуществляется централизованно по линии министерства здравоохранения Российской Федерации, вся потребность удовлетворяется в полном объеме. В настоящее время из 317 человек получают АРВТ 315, все лечение бесплатное. С 2020 года охват лечением данной категории больных составляет более 97%, что соответствует Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года. Благодаря активному применению АРВТ смертность от ВИЧ-инфекции у лиц, получающих лечение, в текущем году не зарегистрировано.
Медицинская служба УФСИН России по Архангельской области на постоянной основе взаимодействует с учреждениями гражданского здравоохранения по реализации задач по борьбе с ВИЧ-инфекцией в ИУ. Уже на протяжении семи лет между УФСИН и региональным министерством здравоохранения действует соглашение "О взаимодействии в сфере противодействия распространения ВИЧ-инфекции в Архангельской области". С 2016 года ведется региональный сегмент федерального регистра больных ВИЧ-инфекцией, что позволяет обеспечивать передачу информации при перемещении пациента из одной медицинской организации в другую, вне зависимости от ведомственной принадлежности и региона, в режиме реального времени.
Сегодня в рамках Дня борьбы со СПИДом в учреждениях УФСИН России по Архангельской области запланированы мероприятий профилактической направленности среди лиц, отбывающих наказание.