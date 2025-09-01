Архангельский УФСИН: сидите здоровыми

В исправительной колонии № 21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (Плесецкий округ) введено в эксплуатацию современное медоборудование – система флюорографической диагностики.

Новый аппарат, установленный в филиале "Медицинская часть № 8", функционирует в строгом соответствии с санитарными нормами и правилами. Флюорографическое оборудование, соответствующее современным лицензионным требованиям, позволяет проводить диагностику на более высоком уровне. Это значительно повышает качество обследований органов грудной клетки и дает возможность своевременно выявлять заболевания на ранних стадиях.

Регулярное флюорографическое обследование является обязательным для всех осужденных ИК-21 ОУХД и проводится дважды в год. Такой тщательный контроль позволяет своевременно выявлять и предотвращать распространение туберкулезной инфекции, что является приоритетной задачей медицинского обеспечения в пенитенциарных учреждениях.

В УФСИН России по Архангельской области уделяется особое внимание вопросам охраны здоровья лиц, содержащихся в исправительных учреждениях. Благодаря комплексному подходу и внедрению современных медицинских технологий, показатели заболеваемости и смертности осужденных от туберкулеза в регионе являются одними из самых низких в ФСИН России.

Отметим, новое оборудование закуплено на целевые средства, выделенные из федерального бюджета. Плановая работа по комплектованию и замене медицинского оборудования в УФСИН проводится в целях эффективности диагностики состояния здоровья осужденных и последующего лечения.