Половина архангелогородцев положительно относится к безделью

22 марта — Всемирный день безделья. Почти 3 из 10 архангелогородцев в идеале хотели бы посвятить его пассивному отдыху дома.

Для 31% северян безделье — это прежде всего отдых и расслабление. Еще 17% воспринимают его буквально — как ничегонеделание и полное отсутствие занятий. 12% респондентов считают безделье пустой тратой времени и даже тунеядством, а 10% связывают его с ленью. Каждый тринадцатый (8%) признался, что при слове «безделье» вспоминает о скуке, тоске или апатии. Лежание на диване с телефоном или пультом от телевизора — такую картину безделья нарисовали 7% участников опроса. Для 6% это слово неразрывно связано со сном.

 При упоминании безделья женщины чаще мужчин вспоминают про отдых (37% против 25% соответственно), ничегонеделание (20% против 14%), лежание на диване (10 и 4%) и скуку (10 и 7%). Мужчины же чаще связывают его с пустой тратой времени (14% против 10% среди женщин).

 Каким же видят россияне свой идеальный день безделья? Чаще всего опрошенные мечтают о пассивном домашнем отдыхе: 28% хотели бы провести его за просмотром телевизора, компьютером или лежа со смартфоном в руках. Сон и восстановление сил — главная цель для 16% респондентов. Почти столько же (15%) представляют идеальный день безделья активным: выйти на прогулку на свежий воздух или совершить вылазку на природу. Гастрономическая составляющая важна для 12%. Семья и близкие стали обязательной частью такого дня для 8%, а путешествия, море и поездки — для 7%. Хобби, творчество и саморазвитие выбрали 6%, еще столько же мечтают бездельничать на даче. Для 9% опрошенных понятие идеального дня безделья оказалось чуждым: они просто не знают, что это такое.

 Женщины значительно чаще мужчин мечтают в день безделья прогуляться по городу или отправиться в парк (19% против 11% соответственно), почитать книгу (7% против 0%) и посмотреть телевизор (31% против 26%).

 Получается, что безделье как явление многие воспринимают негативно, но один такой день в году не порок, а осознанная перезагрузка и возможность восстановить силы.

(коллаж с https://www.culture.ru)

23 март 08:42 | : Будни

