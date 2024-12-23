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Архангелогородцы признались, с чем у них ассоциируется слово "пятница"

Чаще всего архангелогородцы ассоциируют пятницу с предстоящими выходными, завершением работы и отдыхом. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Какие мысли возникают у архангелогородцев, когда они слышат слово «пятница»? Согласно результатам опроса, 26% респондентов ассоциируют пятницу с грядущими выходными. Каждый пятый (21%) радуется окончанию рабочей недели, а 18% уже предвкушают долгожданный отдых. Для 6% пятница ассоциируется с радостью и позитивными эмоциями, в то время как для 5% это просто еще один рабочий день. 4% вспоминают о развлечениях, а 3% — о возможности выспаться. По 2% ассоциируют этот день с домашними делами, алкоголем и рифмами. 1% связывает пятницу с возможностью общения с близкими, столько же людей с облегчением думают, что наконец-то освободились от работы. Еще 1% вспоминает о пробках на дорогах.

  Среди прочих не столь популярных ассоциаций — персонаж Пятница из книги Даниэля Дефо о Робинзоне Крузо, скоротечность времени, постный день, приближение понедельника, отсутствие необходимости делать уроки с детьми, отчеты, дедлайны и прочее.

  У 17% пятница не вызывает никаких ассоциаций.

  Интересно, что женщины чаще мужчин связывают последний рабочий день с мыслями о предстоящих выходных, предвкушением отдыха, радостными эмоциями и возможностью выспаться. Мужчины же, в свою очередь, чаще думают о развлечениях, домашних делах, алкоголе и вспоминают рифмы.

 

 

17 январь 12:07 | : Будни

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