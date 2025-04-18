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1% архангелогородцев подвержен мизантропии в отпуске

Где лучше всего проводить отпуск этим летом? Чаще всего архангелогородцы считают идеальным отдых на любом море — так ответили 19% респондентов. 

На втором месте по частоте упоминаний сейчас рекомендация отдыхать дома, в родных стенах (13%), а на третьем — поездка на дачу или в деревню (11%).

По 6% опрошенных считают, что лучший вариант — провести отпуск на природе или путешествуя по России. Заграничные направления менее востребованы: 4% назвали любую страну за рубежом, 3% — Азию, 2% — Турцию, по 1% — Египет и Абхазию. Среди российских курортов лидируют Крым и Краснодарский край (по 4% голосов), а также Байкал (2%). Алтай и Дагестан набрали по 1% голосов.

Некоторые респонденты предложили нестандартные варианты: путешествие в горы (2%), отдых вдали от людей (1%). В числе прочих направлений упоминались Карелия, Сахалин, Камчатка, Урал, Калининград.

3% советуют сэкономить дни отпуска и отказаться от отдыха этим летом.

Женщины чаще мужчин называли лучшим вариантом отдых на любом море (24% против 11% соответственно). Мужчины, в свою очередь, чаще советовали остаться дома (17% против 11% среди женщин) или поехать в путешествие по России (7% против 5%).

Работающие горожане чаще мечтают о поездках в горы (3% против 1% среди безработных). А вот те, у кого нет работы, чаще советуют вообще не брать отпуск этим летом (4% против 2% среди трудоустроенных).

21 май 08:40 | : Будни

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