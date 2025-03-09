Архангелогородцам нужны независимые профсоюзы, а не подпевалы капиталу

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

23 марта — день создания федерации независимых профсоюзов РФ. В преддверии этой даты архангелогородцы оценили деятельность профессиональных организаций.

50% архангелогородцев ничего не знают о деятельности профсоюзов. Положительно к их работе относятся 32% (11% — безусловно положительно, 21% — скорее положительно), а негативно — 18% (11% — скорее отрицательно, 7% — абсолютно отрицательно).

Женщины осведомлены о профсоюзах меньше мужчин, но чаще оценивают их работу положительно. Чем выше доход архангелогородцев, тем больше их интерес к профсоюзной деятельности, однако при этом они чаще дают негативные оценки. Молодежь до 34 лет редко интересуется профсоюзами: 52% ничего о них не знают.

Судя по комментариям, архангелогородцы считают профсоюзы недееспособными, утратившими самостоятельность и существующими «для галочки». Звучали мнения о том, что организации плохо защищают интересы работников, а взносы — пустая трата денег.

61% архангелогородцев уверены, что профсоюзы нужны и могут быть полезны, 11% считают их ненужными. Мужчины чаще женщин поддерживают необходимость профсоюзов (67% против 56%). В их полезности чаще уверены архангелогородцы старше 45 лет (69% против 56% среди молодежи до 34 лет). Чем выше доход, тем чаще респонденты видят потенциальную пользу от профсоюзов.

Среди осведомленных о деятельности профессиональных союзов 63% считают, что профсоюзное движение находится в упадке. Мужчины соглашаются с этим чаще женщин (68% против 58%). Среди респондентов до 34 лет больше тех, кто уверен в упадке профессиональных организаций (68%).

30% архангелогородцев говорят о кризисе профсоюзных организаций, и лишь 7% видят признаки подъема.

Архангелогородцы ждут модернизации профсоюзного движения: «Нужны реальные профсоюзы, которые будут защищать права трудящихся на местах», «Только независимые организации, действующие в интересах работников».