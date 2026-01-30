Архангелогородцы рассказали о своем идеальном отпуске

3 из 10 архангелогородцев называют идеальной продолжительность отпуска четыре недели, а 1 из 4 мечтает о еще более длительном отдыхе.

В качестве идеального отпуска короткие периоды нравятся немногим: 10 дней предпочли бы отдыхать только 5% участников опроса. Двумя неделями готовы ограничиться 15%, тремя — 19%. 31% респондентов назвали идеальным отдыхом четыре недели, каждый четвертый (24%) — больше месяца. Еще 2% дали собственные варианты, а 4% затруднились с ответом.

 По сравнению с 2025 годом предпочтения почти не изменился: северяне по прежнему считают оптимальным отпуск в 4 недели (31%).

 Женщины чаще мужчин согласны на две недели отдыха (19% против 12% соответственно) или три (24% против 16%), тогда как мужчины активнее поддерживают четырехнедельный (33% против 27% среди женщин) и более длительный отпуск (28% против 19%).

 Среди респондентов до 35 лет каждый девятый (11%) считает достаточными для отдыха 10 дней, каждый четвертый — две недели (26%), а 23% — три недели. 3 из 10 опрошенных в возрасте от 35 до 45 лет выбирают четыре недели, 28% — больше месяца. Старшее поколение чаще более молодых голосует за четыре недели (39%).

 Северяне со средним профессиональным образованием заметно чаще обладателей дипломов вузов называют идеалом четыре недели (40% против 30%).

 Желающих отдыхать дольше среди опрошенных с зарплатой от 200 тысяч рублей в месяц больше, чем среди тех, чей уровень дохода ниже: 32% назвали лучшим отдых длиной в 4 недели, еще 27% — более длительный период.

18 март 08:00

