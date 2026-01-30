Архангельский УФСИН одарил домовый храм редкой иконой

В домовом храме святого праведного воина Федора Ушакова, который расположен в административном здании УФСИН России по Архангельской области на Никольском проспекте, прошла особая церковная служба. Она стала особенным моментом для тех, кто ежедневно стоит на страже порядка и исправления.

Провел богослужение помощник начальника Управления ФСИН по организации работы с верующими иерей Игорь Горбань. На нем присутствовал временно исполняющий обязанности начальника Управления Максим Трефяк, заместители руководителя ведомства, сотрудники подразделений и служб региональной уголовно-исполнительной системы. Вместе с личными составом УИС в молитвенном свершении участвовали руководитель инициативной группы по прославлению явления над городом Архангельском  3 августа 1919 года Сергей Доронин, который также является представителем регионального отделения Российского военно-исторического общества, его коллега по РВИО Степан Хмарук  и ветеран СВО Дмитрий Рябчиков. 

Молебен прошел с благодарностью к сотрудникам за их многолетнюю службу в деле исправления преступивших закон. Отец Игорь завершил богослужение добрыми пожеланиями и напутственным словом. Он благословил личный состав УФСИН на службу Отечеству, пожелал нести ее с честью, быть всегда справедливыми и человечными, а также пожелал доброго здравия, крепости сил и духа, веры. Затем священнослужитель совершил окропление святой водой над всеми присутствующими.

В завершении благодарственного молебна Сергей Доронин передал домовому храму на молитвенную память икону «Явление Божией Матери над Архангельском».  Этот дар символизирует единство веры и служения, а также надежду на божественное покровительство в нелегком труде сотрудников УИС. От лица всего личного состава врио начальника Управления Максим Трефяк поблагодарил за внимание и поддержку отметив, что переданная икона станет оберегом не только сотрудникам, исполняющим свои обязанности в подразделениях УФСИН, но и тех, кто принял решение выполнять свой долг по защите Родины.  

 

19 март 11:58

