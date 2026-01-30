Архангельский УФСИН пришел в храм

В домовом храме Федора Ушакова, который расположен в административном здании УФСИН России по Архангельской области, совершаются богослужения. На днях службу совершил помощник начальника Архангельской воспитательной колонии священник Андрей Чернушенко.

По окончании богослужения священник обратился к участникам события с назиданием. «Он подчеркнул важность сохранения и укрепления духовных традиций, которые являются основой для выполнения служебного долга и поддержания чести, — рассказали в пресс-службе регионального УФСИН. — Также священник пожелал сотрудникам крепкого здоровья, душевного равновесия и Божьей помощи в решении сложных и ответственных задач и каждому из присутствующих вручил книгу с беседами современного богослова профессора Московской духовной академии Алексея Осипова».

Представитель Церкви напомнил участникам богослужения о житии преподобного Пимена Угрешского, которого почитают как небесного покровителя работников уголовно-исправительной системы России.

Напомним, по инициативе директора ФСИН России генерала внутренней службы Аркадия Гостева Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в марте 2024 года благословил определить небесным покровителем уголовно-исполнительной системы преподобного Пимена Угрешского.

В 2002 году на средства сотрудников УИС в Николо-Угрешском монастыре был воздвигнут храм в память о самоотверженных и мужественных сослуживцах, погибших при исполнении служебных обязанностей. На стенах храма-мемориала установлены памятные доски с именами сотрудников уголовно-исполнительной системы, отдавших свою жизнь при исполнении служебного и гражданского долга. Архимандрит Пимен был причислен к лику всероссийских святых Архиерейским собором Русской Православной Церкви в 2004 году.