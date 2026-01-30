Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский УФСИН пришел в храм

В домовом храме Федора Ушакова, который расположен в административном здании УФСИН России по Архангельской области, совершаются богослужения. На днях службу совершил помощник начальника Архангельской воспитательной колонии священник Андрей Чернушенко. 

 По окончании богослужения священник обратился к участникам события с назиданием. «Он подчеркнул важность сохранения и укрепления духовных традиций, которые являются основой для выполнения служебного долга и поддержания чести, — рассказали в пресс-службе регионального УФСИН. — Также священник пожелал сотрудникам крепкого здоровья, душевного равновесия и Божьей помощи в решении сложных и ответственных задач и каждому из присутствующих вручил книгу с беседами современного богослова профессора Московской духовной академии Алексея Осипова». 

 Представитель Церкви напомнил участникам богослужения о житии преподобного Пимена Угрешского, которого почитают как небесного покровителя работников уголовно-исправительной системы России. 

 Напомним, по инициативе директора ФСИН России генерала внутренней службы Аркадия Гостева Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в марте 2024 года благословил определить небесным покровителем уголовно-исполнительной системы преподобного Пимена Угрешского. 

 В 2002 году на средства сотрудников УИС в Николо-Угрешском монастыре был воздвигнут храм в память о самоотверженных и мужественных сослуживцах, погибших при исполнении служебных обязанностей. На стенах храма-мемориала установлены памятные доски с именами сотрудников уголовно-исполнительной системы, отдавших свою жизнь при исполнении служебного и гражданского долга. Архимандрит Пимен был причислен к лику всероссийских святых Архиерейским собором Русской Православной Церкви в 2004 году.

17 март 09:08 | : Будни / Верую

Главные новости


Советская власть в Поморье: явление первое
Нога в ногу с весной. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (186)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20