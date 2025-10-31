Москва высоко оценила работу архангельских священников с осужденными

Во ФСИН России в формате видео-конференц-связи подвели итоги недели межрелигиозного диалога, прошедшей в территориальных органах уголовно-исполнительной системы.

Участие в мероприятии приняли помощник начальника УФСИН России по Архангельской области по работе с верующими священник Игорь Горбань, помощники начальников следственных изоляторов по работе с верующими и сотрудники воспитательной службы региона.

Кроме того, в конференции участвовали представители духовенства, помощники начальников территориальных органов ФСИН России по организации работы с верующими и помощники начальников СИЗО и ИУ по работе с верующими, руководители и сотрудники подразделений воспитательной работы.

Открыл заседание временно исполняющий обязанности начальника УВСПР ФСИН России Сергей Нечаев. Он выразил благодарность представителям духовенства за их труд и вклад в духовное просвещение осужденных.

При подведении итогов конкурса «Неделя межрелигиозного диалога» был отмечен ряд регионов, проявивших наибольшую активность в проведении различных мероприятий. В числе победителей УФСИН России по Архангельской области.

Затем помощники начальников учреждений-победителей поделились опытом своей работы, особо отметив значимость духовной просветительской деятельности и влияние веры на процесс исправления осужденных.

«В своем докладе помощник начальника регионального УФСИН Игорь Горбань подчеркнул системный характер работы в рамках принципов межконфессионального диалога, которая способствует процессу исправления осужденных и поддерживает стабильность в учреждениях УИС, — рассказали в пресс-службе регионального УФСИН. — Священнослужитель отметил, что в подразделениях Архангельской области действуют 20 культовых объектов, посещают их большое количество верующих».

В ведомстве также отметили, что «в рамках недели межрелигиозного диалога в учреждениях оформлены стенды наглядной агитации, проведены лекции, направленные на предупреждение проявления экстремизма, межэтнической напряженности, а также духовно-нравственное воспитание и просвещение отбывающих наказание, проведены тематические викторины на знание основ религий: христианства, ислама, иудаизма и буддизма, организованы конкурсы стенгазет. Учреждения посетили представители традиционных религиозных конфессий, которые совершили религиозные обряды, прочли молитвы, а также побеседовали на духовно-нравственную тематику».