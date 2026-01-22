Вверх
Архангельский УФСИН не забывает своих коллег, ушедших на СВО

Сотрудники УФСИН России по Архангельской области внесли вклад в подготовку автомобиля для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. 

На средства, собранные личным составом областной уголовно-исполнительной системы,  был отремонтирован автомобиль, который передали работники Онежской центральной районной больницы в региональное отделение Российского военно-исторического общества. Машина после ремонта в одном из городских автосервисов прошла полное обслуживание, ее техническое состояние хорошее, и теперь она будет помогать бойцам выполнять важные задачи.  

Временно исполняющий обязанности начальника областного Управления Максим Трефяк и заместитель начальника Александр Литвинчук передали автомобиль участнику СВО Сергею Меньшину, бывшему сотруднику УФСИН. После окончания службы в ведомстве он заключил контракт и отправился на передовую защищать Родину. В передаче автомобиля также приняли участие руководители проекта «РВИО - фронту» Сергей Доронин и Степан Хмарук.  

Боец из Архангельска вместе со своим сослужившем доставят отечественный внедорожник в зону специальной военной операции уже в самое ближайшее время. Перед отправкой транспорта помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими отец Игорь Горбань на территории Успенского храма совершил чин освящения автомобиля. Кроме этого священнослужитель благословил и бойцов перед долгой дорогой. А чтобы служба в зоне СВО была легкой, Сергей Доронин передал нашим землякам в дар икону Явление Архангельской Богородицы. Она будет оберегать  бойцов от невзгод. 

- Сотрудники УФСИН России по Архангельской области на постоянной основе будут оказывать помощь нашим ребятам, находящимся в зоне СВО, как в рамках сотрудничества с отделением российского военного исторического общества, так и во взаимодействии с другими волонтерскими объединениями, - отметил временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Архангельской области Максим Трефяк. - Для нас принципиально важно поддерживать связь с теми, кто еще вчера стоял в нашем строю, а сегодня выполняет боевые задачи в зоне СВО. Это не просто передача техники, это знак того, что мы помним о наших коллегах и всегда готовы помочь им.

 

12 февраль 11:12

Суд восстановил известного архангельского историка на работе
На Привоз! Как это делалось в Одессе

