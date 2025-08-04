В Архангельске поминали покровителя УФСИН Пимена Угрешского

В УФСИН России по Архангельской области для личного состава состоялась церковная служба, приуроченная ко Дню памяти преподобного Пимена Угрешского, который ежегодно отмечают 30 августа.

По инициативе директора ФСИН России генерала внутренней службы Российской Федерации Аркадия Гостева Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в марте 2024 года благословил определить небесным покровителем уголовно-исполнительной системы преподобного Пимена Угрешского. Теперь ежегодно в территориальных органах ФСИН России проходят многочисленные мероприятия ко Дню памяти святого.

Провел богослужение помощник начальника регионального Управления службы исполнения наказаний по организации работы с верующими иерей Игорь Горбань в домовом храме святого праведного воина Федора Ушакова, который расположен в административном здании УФСИН на Никольском проспекте. На богослужении присутствовали руководство ведомства, а также сотрудники отделов и служб. Иерей Игорь Горбань совершил молебен за действующих сотрудников, а также провел заупокойную литию-поминовение в память о погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

После богослужения отец Игорь обратился к присутствующим с пасторским словом, отметив, что служение в уголовно-исполнительной системе – это нелегкий труд, требующий от сотрудников терпения и сострадания, и пожелал им крепкого здоровья, Божией благодати и понимания в семьях.

Преподобный Пимен Угрешский (в миру - Петр Дмитриевич Мясников) особо почитается в уголовно-исполнительной системе. В 2002 году на средства сотрудников УИС в Николо-Угрешском монастыре был воздвигнут храм в память о самоотверженных и мужественных сослуживцах, погибших при исполнении служебных обязанностей. На стенах храма-мемориала установлены памятные доски с именами сотрудников уголовно-исполнительной системы, отдавших свою жизнь при исполнении служебного и гражданского долга. Архимандрит Пимен был причислен к лику всероссийских святых Архиерейским собором Русской православной церкви в 2004 году.