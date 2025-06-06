Архангельский УФСИН - территория религиозной толерантности

В УФСИН России по Архангельской области состоялась рабочая встреча, посвященная межрелигиозному взаимодействию.

«Актуальные вопросы по теме свободы вероисповедания в учреждениях уголовно-исполнительной системы Поморья рассмотрели заместитель начальника УФСИН Владимир Тропов, помощник начальника Управления по работе с верующими иерей Игорь Горбань, имам соборной мечети г. Архангельска Идрис Хазрат и сотрудники заинтересованных служб аппарата управления», — отметили в ведомстве.

Там же рассказали: «В начале встречи отец Игорь довел наиболее значимые темы, которые требуют совместного решения. Одна из них касалась религиозной литературы, которая может быть у содержащихся в подразделениях УФСИН».

В ведомстве добавили, что «в рамках взаимодействия представители основных традиционных конфессий регулярно встречаются для решения организации работы в исправительных учреждениях региона».