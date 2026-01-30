Осужденные убирают Архангельск от снега из лучших побуждений

Отбывающие наказание на участке, функционирующим как исправительный центр, при исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) внесли значительный вклад в благоустройство территории Центра содействия семейному устройству «Мамонтенок». 

Осужденные УФИЦ в течение зимы не раз убирали от снега прогулочные площадки и тротуары. Их усилия по уборке снега не только обеспечили безопасность маленьких воспитанников, но и создали более благоприятные условия для их прогулок. Понимая, что их труд напрямую влияют на благополучие детей, они отнеслись к делу с особой серьёзностью. Ликвидация сугробов, расчистка дорожек и игровых площадок – каждый этап работы выполнялся добросовестно. Это позволило малышам беспрепятственно выходить на свежий воздух, играть и полноценно развиваться, невзирая на погодные условия.

В настоящее время отбывающие наказание  расчищают от снега  все оборудование, которое установлено на прогулочных площадках. Этот нелёгкий, но важный труд стал наглядным примером того, как осужденные, отбывающие наказание в виде принудительных работ, могут проявлять ответственность и заботу об обществе. Кроме того, участие в подобных инициативах способствует формированию у них чувства собственной значимости и причастности к общественно полезному делу. Это важный шаг на пути их социальной реабилитации и интеграции. 

 

18 март 09:24

Советская власть в Поморье: явление первое
Нога в ногу с весной. Депутаты АрхГорДумы за неделю

