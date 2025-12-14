Вверх
Как дети. Осужденные из Котласа слепили из снега лошадку

На участке, функционирующем как исправительный центр, при исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) появилась Огненная Лошадь. 

Смастерили ее из снега отбывающие наказание. Над фигурой символа года работали два человека.  На это у них ушло в общей сложности около четырех дней. Сначала они собрали снег, затем его утрамбовали, а потом уже начался самый сложный этап по изготовлению самой композиции.

В этом году выпало много снега и материала для фигуры было достаточно. Морозная погода позволяла делать без проблем все элементы и детали для фигуры лошади. Она у мастеров получилась очень реалистичной, не смотря на то, что у них нет художественного образования, они самоучки. По их задумке, лошадь как будто бы прилегла отдохнуть, раскинув свою красивую роскошную гриву. 

 

