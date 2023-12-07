Осужденные колонии-поселения под Архангельском помогли инвалиду СВО

Осужденные участка, функционирующего как исправительный центр, при колонии-поселении № 3 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) почистили снег около жилых домов.

В архангельский филиал фонда "Защитники Отечества" обратилась пожилая мама ветерана СВО. Ее сын находился в зоне специальной военной операции, но так случилось, что получил ранение и после лечения в госпитале вернулся домой. В настоящее время он является инвалидом и ему необходимо ежедневно расхаживаться. Около их дома на мосточках очень много снега, который уже длительное время не убирается.

Представители фонда обратились с просьбой об оказании помощи в расчистке снега к администрации УФИЦ при КП-3 областного УФСИН, зная о том, что осужденные к принудительным работам данного учреждения уже помогали убирать территорию около памятников в округах, около воинского мемориала на Вологодском кладбище. И в это раз отбывающие наказание охотно согласились помочь.

В свой выходной день они приехали к жилому дому, где проживает ветеран СВО. Инструмент для работы был предоставлен администрацией территориального округа "Варавино-Фактория". Осужденные расчистили от снега и наледи не только деревянные тротуары, но и подъезды к нескольким домам. Мама и сам ветеран поблагодарили за помощь.