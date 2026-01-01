Осужденные из Архангельска восстанавливают православный храм

Отбывающие наказание на участке, функционирующим как исправительный центр, при исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) оказывают помощь православному храму.

Инициатива исходила непосредственно от осужденных к принудительным работам, которые обратились к руководству УФИЦ с просьбой разрешить им выйти за пределы учреждения и безвозмездно оказать помощь одному из городских храмов. Администрация поддержала доброе начинание. В свободное от работы время отбывающие наказание выехали в Свято-Ильинский собор. На месте они провели комплекс работ: очистили прилегающую территорию от снега, выполнили штукатурные и покрасочные работы в помещениях, где проводится косметический ремонт, а также помогли со сборкой привезенной мебели.

Такие выезды планируется осуществлять на постоянной основе. Многие осужденные к принудительным работам выразили желание не только посещать храм, но и оказывать посильную помощь.

- Мы поддерживаем подобные инициативы отбывающих наказание в добрых делах и всегда идем им в этом на встречу, - отметили сотрудники УФИЦ при ИК-7 УФСИН России по Архангельской области. - Для многих из них это не просто физический труд, а возможность совершить конкретный хороший поступок и ощутить свою полезность обществу.

Отметим, что принудительные работы являются видом наказания без изоляции от общества и служат важнейшим элементом ресоциализации осужденных.