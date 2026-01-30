В колонии под Архангельском упражняются в высокой кухне

В образовательном учреждении № 2, действующем при исправительной колонии № 7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск), состоялся мастер-класс «Кулинарный бумеранг: приготовление холодных и горячих блюд». Его для осужденных провел бренд-шеф Юрий Чижков.

Мероприятие стало частью масштабного проекта «Рецепт новой жизни», который получил поддержку Фонда президентских грантов в 2025 году. Инициатива реализуется региональным отделением Российского Красного Креста в тесном взаимодействии с УФСИН Поморья и при активном содействии крупнейших предприятий области - народного предприятия «Арххлеб» и торговой сети «Петровский».

Под руководством опытного мастера поварского дела обучающиеся начали осваивать технологии, которые сегодня успешно применяются в ресторанах Архангельска. В меню мастер-класса вошли изысканный суп-пюре и печень в беконе с овощной лапшой. Новая учебная лаборатория по профессии «Повар», оснащенная современным оборудованием, позволила участникам не только закрепить полученные в ходе учебы навыки, но и реализовать самые интересные кулинарные идеи.

- Подобные встречи с профессионалами такого уровня меняют отношение осужденных к профессии. Мы даем им не просто теоретические знания, а реальный инструмент для успешного трудоустройства в будущем, - отметил Сергей Алексеев, директор ОУ-2 ФСИН России.

На сегодняшний день трехмесячный курс обучения завершает первая группа из пяти человек. Уже в апреле к занятиям приступит второй поток осужденных. Проект продлится до августа 2026 года. Важной особенностью программы является то, что, помимо документа о профессиональном образовании, каждый выпускник получит качественное портфолио своих фоторабот. Это станет весомым аргументом при поиске работы после освобождения и поможет вчерашним осужденным быстрее адаптироваться в обществе.



