В колонии №7 под Архангельском живет и процветает "Рецепт новой жизни"

Образовательное учреждение № 2 ФСИН России, дислоцирующееся в исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск), получило поддержку Фонда президентских грантов.

Проект «Рецепт новой жизни», подготовленный совместно с Архангельским региональным отделением Российского Красного Креста вошел в число победителей второго конкурса 2025 года, результаты которого были подведены в конце июня. Новая инициатива, направленная на создание условий для профессиональной подготовки осужденных в сфере кулинарного искусства и обеспечивающая их успешную интеграцию в общество после освобождения в качестве востребованных профессионалов, получила высокую оценку Фонда президентских грантов.

В поддержку проекта выступили видные представители бизнеса Архангельской области - народное предприятие «Арххлеб» и торговая сеть «Петровский». Размер выделенных средств составил около одного миллиона рублей, которые в ходе реализации проекта в период с августа 2025 по август 2026 года будут израсходованы на организацию нового образовательного пространства для обучения профессиям «Повар» и «Пекарь». Кроме этого, будут организованы мастер-классы, встречи, тренинги для осужденных с привлечением представителей ресторанного бизнеса, высококвалифицированных работников предприятий общественного питания и хлебопекарных производств, создание видеовизиток выпускников.