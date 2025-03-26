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В колонии №7 под Архангельском живет и процветает "Рецепт новой жизни"

Образовательное учреждение № 2 ФСИН России, дислоцирующееся в исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск), получило поддержку Фонда президентских грантов.

 Проект «Рецепт новой жизни», подготовленный совместно с Архангельским региональным отделением Российского Красного Креста вошел в число победителей второго конкурса 2025 года, результаты которого были подведены в конце июня.  Новая инициатива, направленная на создание условий для профессиональной подготовки осужденных в сфере кулинарного искусства и обеспечивающая их успешную интеграцию в общество после освобождения в качестве востребованных профессионалов, получила высокую оценку Фонда президентских грантов. 

В поддержку проекта выступили видные представители бизнеса Архангельской области - народное предприятие «Арххлеб» и торговая сеть «Петровский». Размер выделенных средств составил около одного миллиона рублей, которые в ходе реализации проекта в период с августа 2025 по август 2026 года будут израсходованы на организацию нового образовательного пространства для обучения профессиям «Повар» и «Пекарь». Кроме этого, будут организованы мастер-классы, встречи, тренинги для осужденных с привлечением представителей ресторанного бизнеса, высококвалифицированных работников предприятий общественного питания и хлебопекарных производств, создание видеовизиток выпускников.

02 июль 10:49 | : Будни

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