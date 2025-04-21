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Осужденные Поморья учатся звонить в колокола

Осужденные участка, функционирующего как исправительный центр при исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области, посетили мастер-класс по колокольному звону.

Мероприятие в неделю светлой седмицы для отбывающих наказание в виде принудительных работ организовал помощник начальника УФСИН по работе с верующими иерей Игорь Горбань. Они посетили музей истории колоколов, где мастер  колокольного звона Владимир Петровский провел для осужденных  занятие и познакомил с азами этого искусства. 

 Изначально участники попробовали себя на тренажерах - запомнили принцип работы с колоколами, чтобы они звучали мелодично. Не сбиваться с ритма и чувствовать силу удара - каждый смог отработать этот навык прежде чем перейти к звоннице. 

Колокол — это полноценный музыкальный инструмент и звонари профессионально обучаются работать с ним. Однако простой перезвон уверены профессионалы может сыграть даже ребёнок. И у участников мастер-класса получилось услышать колокольный звон, которому они обучились в ходе занятия. 

- Мероприятие было организовано в дни Светлой седмицы, когда любой желающий может звонить в колокола храмов. В исправительных учреждениях УФСИН у нас в эти дни проходит региональный этап конкурса колокольных звонов, а осужденным УФИЦ мы дали возможность посетить мастер-класс, - отметил помощник начальника УФСИН России по Архангельской области по работе с верующими иерей Игорь Горбань.


24 апрель 10:47 | : Культура

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