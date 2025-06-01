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Заключенные колонии под Архангельском осваивают профессию слесаря-ремонтника

В образовательном учреждении №2 ФСИН России, функционирующем на территории исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск), прошла итоговая аттестация обучающихся по профессии «Слесарь - ремонтник».

 Выпускники, в течение двух месяцев проходившие обучение в учебных мастерских, показывали свои знания и умения по обработке металла, обслуживанию и ремонту производственных грузоподъемных механизмов, деревообрабатывающих станков, наладке и ремонту швейного оборудования. Образовательный процесс был организован как в образовательном учреждении, так и на производственных объектах ИК-7.

 Выпускники также приняли участие в конкурсе «Лучший по профессии». Победителям прошедшего состязания, где обучающие выполнили конкурсную работу по изготовлению напольных подставок под огнетушители, были вручены дипломы. На основании решения аттестационной комиссии 11 обучающимся были присвоены квалификационные разряды, в том числе четверо получили повышенный разряд.

  - Профессия «Слесарь-ремонтник» является востребованной в регионе, и трудоустройство в исправительном учреждении позволит расширить трудовые навыки осужденных для последующей работы после освобождения, - прокомментировал заместитель директора ФКП ОУ-2 ФСИН России Игорь Агапов.

 

24 июнь 11:00 | : Будни

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