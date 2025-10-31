В колонии под Архангельском растят знатных кулинаров

В образовательном учреждении № 2 ФСИН России, дислоцирующемся на территории исправительной колонии № 7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск), появилось новое образовательное пространство для обучения осужденных.

Этот важный шаг стал возможен благодаря поддержке Фонда президентских грантов и софинансирования УФСИН России по Архангельской области. Проект «Рецепт новой жизни», разработанный совместно с Архангельским региональным отделением Российского Красного Креста, вошел в число победителей второго конкурса 2025 года. Новая инициатива получила высокую оценку за свою значимость в создании условий для профессиональной подготовки осужденных в сфере кулинарного искусства, что является залогом их успешной интеграции в общество после освобождения в качестве востребованных специалистов.

Поддержали проект видные представители бизнеса Архангельской области – народное предприятие «Арххлеб» и торговая сеть «Петровский». Общая сумма выделенных средств составила около одного миллиона рублей на организацию нового, современного образовательного пространства для обучения профессиям «Повар» и «Пекарь» в период с августа 2025 по август 2026 года.

В ОУ-2 уже проведен ремонт помещения, предназначенного для обустройства учебной лаборатории. Закуплено и установлено современное высококлассное оборудование для кулинарной обработки пищевых продуктов и хлебопечения, включая пароконвектомат, электрическую плиту, холодильное и весоизмерительное оборудование, тестомес, планетарный миксер, а также специализированные емкости для хранения и приготовления кулинарных изделий. Оборудованы места для хранения спецодежды и инвентаря. С учетом уже имеющейся материальной базы созданное образовательное пространство отвечает всем современным требованиям и позволяет готовить профессионалов своего дела.

В обновленной учебной лаборатории уже приступила к занятиям группа по профессии «Повар». Пятеро осужденных делают свои первые шаги в освоении непростой, требующей знаний и навыков, но чрезвычайно интересной и востребованной профессии. Обучение продлится три месяца. Позднее запланировано начало обучения по профессии «Пекарь».