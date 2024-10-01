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В колонии под Архангельском заключенные сварили мечту шашлычника

В Центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск)  изготовили мангальный комплекс.

Работали  над ним двое осужденных, трудоустроенных  на участке металлообработки.  Для изготовления  данного изделия им пригодились навыки по сварке, которые они получили в образовательном учреждении при ИК-7, обучаясь по профессии «Сварщик». 

Этот вид продукции стал новым для отбывающих наказание. Раньше мастера делали только мангалы, а теперь они взялись за более сложный вариант, в итоге получилось очень  удобное и практичное место для дачного и приусадебного участков.  

Стоит отметить, что ИК-7 УФСИН России по Архангельской области оказывает услуги в рамках государственных и муниципальных контрактов, но также работает по индивидуальным заказам. Все это позволяет решать администрации учреждений вопросы трудозанятости осужденных, которые в свою очередь помогают отбывающим наказание  не терять своих трудовых навыков и погашать исковые обязательства.  

 

22 октябрь 11:48 | : Будни

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