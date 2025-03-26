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Архангелогородцы видят в высшем образовании залог финансового успеха

Дает ли диплом вуза финансовые преимущества? 2 из 3 архангелогородцев согласны с тем, что высшее образование расширяет возможности для роста дохода. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

65% архангелогородцев считают, что высшее образование дает больше возможностей для увеличения дохода: 29% полностью согласны с этим утверждением, еще 36% — скорее согласны. Женщины разделяют это мнение чаще мужчин (67% против 63% соответственно). Среди молодежи до 35 лет и архангелогородцев старше 45 лет доля согласных значительно выше (66 и 70% соответственно), чем среди респондентов от 35 до 45 лет (58%). Причем молодежь чаще тех, кто старше, демонстрируют абсолютную уверенность в том, что у выпускников вузов больше возможностей хорошо зарабатывать.

Респонденты с доходами до 50 тысяч рублей чаще тех, кто получает больше, согласны, что окончание вуза дает больше возможностей для роста уровня дохода (70% против 60% соответственно), и абсолютная уверенность в этом утверждении чаще всего свойственна именно тем, кто зарабатывает ниже среднего (36%).

Выпускники колледжей (67%) чаще, чем выпускники университетов (65%), признают преимущество диплома вуза, ссылаясь на случаи отказа в работе из-за его отсутствия: «Не всегда люди со средним образованием могут попасть на приличную работу»; «При поиске работы по своему диплому о среднем профессиональном образовании мне отказывали в трудоустройстве, ссылаясь на то, что им нужны кадры исключительно с высшим образованием».

07 июнь 10:00 | : Будни

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