Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Большинство архангелогородцев осознают ценность хорошего образования

76% архангелогородцев считают, что важно получить хорошее образование, причем для большинства — это скорее путь к самореализации, чем гарантия приобретения профессии, которая будет кормить всю жизнь. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

76% архангелогородцев считают, что важно получить хорошее образование, причем 53% видят в нем ключ к самореализации, а 23% — гарантию получения профессии на всю жизнь.

Сторонники качественного образования приводят веские аргументы: «Образование развивает аналитическое мышление и учит логически рассуждать, помогает приобретать навыки быстрой адаптации»; «Успешная карьера начинается со школы». Архангелогородцы подчеркивают: «Образованные люди имеют больше шансов на трудоустройство». Однако 16% горожан относятся к образованию скептически, а еще 8% затруднились с оценкой: «Образование не гарантирует доход, в отличие от опыта»; «Скоро нас всех заменит ИИ». Есть суждения и о несоответствии обучающих программ современным требованиям бизнеса: «Институт дает лишь базовые и неактуальные сведения».

Женщины больше верят в полезность хорошего образования (78% против 74% соответственно). Возраст в данном вопросе также имеет значение: среди архангелогородцев старше 45 лет ценность образования признают 83%, тогда как среди тех, кому менее 35 лет, — лишь 67%. При этом старшее поколение чаще, тех, кто моложе, рассматривает образование как гарантию получения профессии на всю жизнь.

В необходимости получения хорошего образования больше уверены респонденты с доходом от 100 тысяч рублей (77% против 71% среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц) и обладатели дипломов вузов (81% против 66% среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование).

 

12 май 09:03 | : Будни

Главные новости


Медаль за НАДЕЖДУ
"Сколько той жизни!.."

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (113)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20