Только 30% архангелогородцев согласны получать зарплату в конверте

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

43% архангелогородцев не согласны на «серую» зарплату. Только 30% готовы к заработку в конверте. К слову, те же 30% в другом опросе признались, что ведут нездоровый образ жизни... тенденция?



Женщины реже мужчин соглашаются на работу с неофициальной зарплатой (46% против 40% соответственно). Горожане старше 45 лет выступают против зарплат в конверте чаще тех, кто моложе (и это закономерно, т.к. возраст выхода на пенсию ближе).



Среди граждан с доходом от 100 тыс. руб. больше как тех, кто против «серых» схем (46%), так и тех, кто допускает полуофициальный заработок (33%, вероятно, это связано с введением в 2025 году прогрессивной шкалы НДФЛ — доходы, превышающие 200 тысяч рублей в месяц, будут облагаться налогом по повышенной ставке).