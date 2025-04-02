Большинство архангелогородцев верят в силу высшего образования

6 из 10 архангелогородцев считают, что иметь высшее образование — престижно. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

6 из 10 архангелогородцев (61%) полагают, что иметь высшее образование — престижно. Женщины соглашаются с этим чаще мужчин (69% против 53% соответственно).

Чем старше архангелогородцы, тем выше для них ценность диплома вуза: среди респондентов старше 45 лет 68% верят в его престиж, тогда как среди молодежи до 35 лет — лишь каждый второй (53%.) Те, чей доход более 100 тысяч рублей, считают, что высшее образование престижно, чаще горожан, зарабатывающих меньше (69%).

Но больше всего сторонников этой точки зрения — среди обладателей дипломов вузов (73% против 40% среди выпускников средних профессиональных учебных заведений).

Что же архангелогородцы считают «хорошим образованием»? 6 из 10 участников опроса видят его в формировании профессиональных компетенций, 31% — в умении самостоятельно приобретать знания на протяжении жизни, для 8% залогом качественного образования является обучение в престижном вузе.