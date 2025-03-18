Не все архангелогородцы гордятся своим местом работы

43% архангелогородцев гордятся компанией-работодателем, а 35% предпочитают не рассказывать о своем месте работы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Архангельска.

43% архангелогородцев гордятся компанией, в которой работают. 35% предпочитают не афишировать место работы. 23% затруднились с ответом или заняли нейтральную позицию: «Не скрываю, но и гордости не испытываю».

Женщины гордятся местом работы чаще мужчин (49% против 37% соответственно). Среди молодежи до 35 лет больше удовлетворенных своим работодателем (44%, тогда как среди респондентов старше 45 лет таких 40%). Не стыдно за свою компанию чаще архангелогородцам с более высокими доходами (44% среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей против 21% среди зарабатывающих до 50 тысяч).