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Из колонии - в новую квартиру. Архангельский УФСИН совершил чудо чудесное

Сотрудники группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) оказали помощь осужденному в рамках пенитенциарной пробации.

Отбывающий наказание в учреждении Владимир А. столкнулся с большим количеством жизненных трудностей, которые не мог решить самостоятельно. До осуждения мужчина проживал в Вельском районе и не имел постоянного места жительства, являлся лицом, оставшимся без попечения родителей. Дом, в котором он ранее проживал - сгорел и подлежал расселению. По приговору суда за совершение кражи ему было назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы.

 Соцработники ИК-1 внимательно отнеслись к ситуации мужчины и включились в решение его проблем.,Благодаря длительной и слаженной работе сотрудников группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных ИК-1 и специалистов администрации Вельского муниципального района Архангельской области осужденному взамен непригодного для жилья помещения предоставлена благоустроенная квартира в городе Вельске, в которой он сможет начать проживать сразу же после освобождения. На свободу он выйдет уже через четыре дня.

- Решением вопроса об обеспечении осужденного жильем мы начали заниматься в июне 2024 года. И нам это удалось, теперь мы можем с уверенностью сказать, что человек будет иметь свой дом, сможет легче адаптироваться к жизни на свободе и, надеемся, больше не окажется в местах лишения свободы, - прокомментировала сотрудник ИК-1 УФСИН России по Архангельской области Александра Исакова.

Также в ходе продолжительной работы и выяснения жизненных потребностей осужденного Владимира А. соцработникам стало известно о его запросе в предоставлении одежды по сезону и возможности получения предметов первой необходимости. В данном направлении постоянную помощь ИК-1 оказывают специалисты автономной некоммерческой организации социальной поддержки людей в трудных жизненных ситуациях «Добрый город». Благодаря оказанной помощи осужденный получил всё необходимое и продуктовый набор.

25 февраль 10:31 | : Будни

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