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Заключенный колонии-поселении в Ерцево после побега отправился досиживать на строгий режим

Коношский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным осужденного, отбывающего наказание в колонии-поселении ФКУ ИК-28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области, по ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание). 

Установлено, что 01 мая 2023 года осужденный за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111  УК РФ и отбывающий наказание в колонии-поселении, совершил побег из раздевалки бани, расположенной на территории колонии, путем выставления оконного стекла и повреждения сетки на оконной раме, самовольно оставив территорию колонии-поселения и скрылся. 

06 мая 2023 года он был задержан  на территории п. Ерцево Коношского района  сотрудниками  колонии. 

Так как осужденный совершил уже второй побег из данного исправительного учреждения, за что 15.05.2023 осужден этим же судом к 1 году 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, то на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ наказания по данным преступлениям судом соединены путем частичного сложения и окончательно назначено наказание в виде 3 лишения свободы  с отбыванием в колонии строгого режима.     

Приговор суда в законную силу не вступил. 

31 июль 08:46 | : Происшествия

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