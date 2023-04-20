Беглецу из колонии-поселения в Коноше навесили срок

Коношский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным осужденного по ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание).

Установлено, что 17 апреля 2023 года рано утром осужденный за совершение преступления, предусмотренного ст. 111 ч. 4 УК РФ и отбывающий наказание в колонии-поселении ФКУ ИК-28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области, расположенной по адресу: п. Ерцево, покинул территорию колонии-поселения и скрылся.

17 апреля 2023 года около 17 часов 30 минут он был задержан сотрудниками ОП по ООТ Вожегодского района МО МВД России «Харовский» на территории п. Кадниковский Вожегодского района Вологодской области и доставлен на территорию колонии-поселения.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы 1 год 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

На основании ст. 70 УК РФ к данному наказанию частично присоединено наказание по предыдущему приговору Октябрьского районного суда г. Архангельска от 21.03.2017 и окончательно назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.