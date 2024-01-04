Лучшего соцработника архангельского УФСИН зовут Даша

В УФСИН России по Архангельской области прошёл региональный этап II Всероссийского смотра-конкурса профессионального мастерства среди социальных работников исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы.

Поприветствовал участников мероприятия заместитель начальника региональной уголовно-исполнительной системы Дмитрий Ошуков, пожелавший всем удачи. В мероприятии в онлайн-формате приняли участие 16 работников групп социальной защиты и учета трудового стажа осужденных подразделений регионального УФСИН. Все они стали лучшими в своих колониях и СИЗО. В ходе конкурса участникам было необходимо выполнить три задания, чтобы продемонстрировать свою подготовку.

Оценка конкурсантов проходила по трем направлениям. Первое испытание было посвящено проверке теоретических знаний – соцработники прошли тестирование. На втором этапе их ждало решение практических задач. Здесь конкурсанты демонстрировали свои компетенции, ведь именно им приходится ежедневно оказывать поддержку отбывающим наказание в вопросах восстановления документов и жилищных прав, поддержанию социально-полезных связей, подготовке к освобождению.

Самым интересным стало испытание, в ходе которого социальные работники делились своим опытом в формате видеовизитки. Представленные презентации должны были отражать лучшие практики по социальному сопровождению осужденных, по подготовке отбывающих наказание к освобождению из мест лишения свободы и по содействию отбывающим наказание в ресоциализации в рамках закона «О пробации». Здесь участники старались покорить жюри, создавая оригинальные ролики: кто-то читал рэп, кто-то рассказал житейские истории.

По итогам смотра-конкурса лучшим соцработником был признана сотрудник исправительной колонии №16 УФСИН России по Архангельской области Дарья Рябова. Именно она представит областной УФСИН в финале смотра-конкурса профессионального мастерства среди социальных работников исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы.